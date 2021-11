Köln: Modeste fit fürs Derby

Anthony Modeste ist derbyfit. Der beste Stürmer des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln sei für das rheinische Duell mit Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) "eine Option", versicherte Trainer Steffen Baumgart am Donnerstag. Modeste hatte beim FSV Mainz 05 am Sonntag (1:1) nach einem harten Tackling angeschlagen ausgewechselt werden müssen.