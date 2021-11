Nagelsmann: „Wir müssen liefern“ - Gnabry und Musiala beenden Quarantäne

Dafür kehren Niklas Süle und Josip Stanisic, die wegen eines positiven Corona-Tests gefehlt hatten, in den Kader zurück. Beide würden einen "guten Eindruck machen", so Nagelsmann, "sie sind aber keine Kandidaten, um von Beginn an zu spielen". Dies ist definitiv Lucas Hernandez, der nach dem Champions-League-Spiel in Kiew (2:1) über Oberschenkelprobleme geklagt hatte, aber einsatzfähig ist.