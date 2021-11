Niederlage in Leipzig: Dortmund stolpert auf der Bayern-Jagd

Nach der bitteren 1:3-Niederlage in der Königsklasse gegen Ajax Amsterdam musste BVB-Trainer Marco Rose auch in Leipzig auf zahlreiche Profis wie den am Hüftbeuger verletzten Star-Torjäger Erling Haaland verzichten. Vorne sollten Reus und Donyell Malen wirbeln. In der Dreierkette setzte der Coach unter anderem auf Marin Pongracic, der nach brisanten Aussagen in einem Interview-Stream ("Erling ist acht Wochen raus") vom Klub zur Ordnung gerufen worden war.