Rummenigge: Mourinho wollte Bayern-Coach werden

Mourinho sitzt seit Saisonbeginn beim italienischen Erstligisten AS Rom auf der Bank und steht mit dem Hauptstadt-Klub nach einem starken Saisonstart mittlerweile nur noch auf Rang sechs. Rom gewann unter dem 58-Jährigen nur eines seiner letzten sechs Pflichtspiele und kassierte dabei in der Conference League eine blamable 1:6-Pleite beim norwegischen Außenseiter FK Bodö/Glimt. Vor der Saison war „The Special One“ in Rom noch mit Begeisterung begrüßt worden.