Rummenigge stichelt gegen Hummels und Reus - Absage an Haaland

Obwohl Dortmund nach dem Bayern-Patzer in Augsburg (1:2) bis auf einen Punkt an den Rekordmeister herangerückt ist, betonte Rummenigge: „Bayern München wird - sorry, wenn ich das jetzt sage - auch in dieser Saison wieder deutscher Meister werden.“ Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann werde sich „in dieser Saison kein schlechtes Spiel mehr erlauben“. Dortmund am 4. Dezember werde „zu einem schweren Prüfstein“, aber: „In diesen Spielen brennt die Mannschaft.“