Sieglos-Serie gestoppt: Leverkusen schlägt Bochum

Bayer Leverkusen hat in der Fußball-Bundesliga zurück in die Erfolgsspur gefunden. Das Team von Trainer Gerardo Seoane gewann nach vier Ligaspielen in Serie ohne Sieg mit viel Mühe 1:0 (1:0) gegen Aufsteiger VfL Bochum. Durch den ersten Dreier seit Anfang Oktober kletterte die Werkself auf Platz vier, Bochum bleibt nach der sechsten Niederlage in sieben Auswärtspartien Zwölfter.