Spätes Reus-Tor: Dortmund nutzt Bayern-Patzer

Der BVB hatte vor 57.900 Zuschauern zwar auch in der Folge die Spielkontrolle, ohne Erling Haaland fehlte aber der Zielspieler. So kombinierten die Dortmunder teilweise zwar ansehnlich, doch der letzte Pass kam nicht an. Die Flanken in den Strafraum stellte die VfB-Defensive zunächst vor keine größeren Probleme.