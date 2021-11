Bundesliga: Christian Streichs Plan vor Duell mit FC Bayern

Fußball-Bundesligist SC Freiburg und sein Trainer Christian Streich fahren mit einer großen Portion Selbstvertrauen zum Spitzenspiel bei Tabellenführer Bayern München. „Wir wollen ihnen die Stirn bieten“, sagte Streich einen Tag vor dem Gastspiel des noch ungeschlagenen Sport-Clubs in München am Samstag (15.30 Uhr): „Auch wenn unsere Stirn vielleicht nur halb so groß ist wie ihre bayerische. Aber unsere Stirn soll auch hart und stark sein.“