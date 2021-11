Offensivspieler Kevin Behrens vom Bundesligisten Union Berlin ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, erfolgte der positive Test während der Länderspielpause und Behrens begab sich in Quarantäne. Die übrigen Tests in der Lizenzspielerabteilung seien negativ ausgefallen, hieß es weiter.