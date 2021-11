Wehrle wehrt sich gegen Geisterspiele: "Wir sind nicht die Hotspots"

Ein Heimspiel vor leeren Rängen "bedeutet 1,8 Millionen Euro Verlust für den 1. FC Köln", rechnete Wehrle vor. "Perspektivisch muss man sich aus meiner Sicht an der Hospitalisierungsrate orientieren. Hier in NRW sind wir mit 3,84 sehr, sehr gut unterwegs, weil wir eine gute Impfquote haben. In Köln ist sie sogar sehr gut."