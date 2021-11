Weiter Hoffnung auf Rückkehr des verletzten Bayer-Quartetts

Klar ist hingegen, dass die Werkself nach mehreren Monaten mit Zuschauern im Rücken am Sonntag aufgrund der Coronaschutzverordnung in Sachsen ein Geisterspiel in Leipzig erleben wird. "Es ist schade. Wir brauchen die Zuschauer im Stadion, das sind die Emotionen, die wir wollen. Aber es ist klar, das die gesundheitliche Lage viel wichtiger ist als der Sport", sagte Seoane.