Auch Süle fehlt: Bayern mit zwei Änderungen

Als Sechser läuft wie in Stuttgart (5:0) Marc Roca auf. Thomas Müller bestreitet sein 400. Bundesliga-Spiel, Weltfußballer Robert Lewandowski strebt einen weiteren Rekord an: Trifft der Pole, überbietet er die Bestmarke von "Bomber" Gerd Müller, der 1972 wie "Lewa" aktuell 42 Tore in einem Kalenderjahr erzielt hatte.