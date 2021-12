Bayern gegen Wolfsburg ohne Coman

Herbstmeister Bayern München muss zum Jahresausklang gegen den VfL Wolfsburg am Freitag auf Kingsley Coman verzichten. Der französische Nationalspieler hat sich am Dienstagabend im Bundesliga-Spiel beim VfB Stuttgart (5:0) einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Das gaben die Bayern am Mittwoch bekannt.