Bayern ohne Goretzka und Tolisso - Roca beginnt

Bayern München muss im Bundesliga-Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart (18.30 Uhr/DAZN) auf Leon Goretzka und Corentin Tolisso verzichten. Die beiden Mittelfeldspieler wurden nach ihren Verletzungen am Knie (Goretzka) und Oberschenkel (Tolisso) nicht rechtzeitig fit. Weil Joshua Kimmich nach seiner Corona-Erkrankung und Marcel Sabitzer (Wade) ebenfalls noch pausieren, spielt Marc Roca erstmals in dieser Saison von Beginn an neben Jamal Musiala.