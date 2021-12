Bei Virusvariantengebiet: Union würde Awoniyi vom Afrika Cup abziehen

Bundesligist Union Berlin würde seinen nigerianischen Topstürmer Taiwo Awoniyi unter bestimmten Bedingungen vom Afrika Cup in Kamerun (9. Januar bis 6. Februar) abziehen. „Sollte Kamerun als Virusvariantengebiet eingestuft werden, dann wird es schwierig, diesen Afrika Cup so durchzuführen, wie er jetzt geplant ist“, sagte Union-Manager Oliver Ruhnert in einer Medienrunde am Mittwoch.