Bochum will starke Hinrunde krönen: "Jeder ist heiß"

Trainer Thomas Reis von Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum hofft im Jahresendspurt auf eine Krönung der schon jetzt starken ersten Saisonhälfte. "Jeder hier ist heiß, eine gute Hinrunde noch besser zu machen. Es harmoniert in der Truppe. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir 2021 mit zwei guten Auftritten beenden werden", sagte Reis vor den Spielen am Dienstag bei Arminia Bielefeld (20.30 Uhr/Sky) und am Samstag gegen Union Berlin.