Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – SpVgg Greuther Fürth, 7:1 (3:1)

Moussa Diaby bediente Amine Adli, der in der elften Spielminute zum 1:0 einschoss. Nach der Vorarbeit von Florian Wirtz stellte Edmond Tapsoba das Ergebnis auf 2:0 (16.). Das 1:2 von Fürth stellte Jeremy Dudziak sicher (32.). Kurz vor der Pause traf Piero Hincapié nach Vorarbeit von Patrik Schick für Bayer 04 Leverkusen (44.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine. In Topform präsentierte sich Schick, der einen lupenreinen Hattrick markierte (48./68./73.) und SpVgg Greuther Fürth einen schweren Schlag versetzte. Patrik Schick vergrößerte den Vorsprung, als er nach Vorlage von Wirtz ins Schwarze traf (75.). Letztlich kam Bayer gegen die SpVgg zu einem verdienten 7:1-Sieg.