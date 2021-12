Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 15:30 Uhr)

Die SpVgg konnte in den letzten elf Spielen nicht punkten. Mit Bayer wartet am Samstag auch noch ein starker Gegner. Letzte Woche gewann Bayer 04 Leverkusen gegen RB Leipzig mit 3:1. Somit belegt Leverkusen mit 24 Punkten den dritten Tabellenplatz. Fürth musste am letzten Spieltag die zwölfte Niederlage einstecken, will aber auch dieses Mal wieder alles geben, um endlich den ersten Saisonsieg zu feiern.