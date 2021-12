Bundesliga: Borussia Dortmund – SpVgg Greuther Fürth, 3:0 (1:0)

Der Zu-null-Sieg lässt Borussia Dortmund passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Die Offensive des Gastgebers in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Fürth war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 39-mal schlugen die Angreifer des BVB in dieser Spielzeit zu. Die Saison von Dortmund verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von elf Siegen, einem Remis und nur vier Niederlagen klar belegt. Borussia Dortmund erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.