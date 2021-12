Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – Sport-Club Freiburg, 0:6 (0:6)

Der SC erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Maximilian Eggestein traf in der ersten Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Kevin Schade. Freiburg machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Schade, den Christian Günter vorbereitete (4.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Philipp Lienhart, als er das 3:0 für den Sport-Club Freiburg besorgte (11.). Für einen komfortablen Vorsprung sorgte Nicolas Höfler, der nach Zuspiel von Vincenzo Grifo zum 4:0 zugunsten des SC traf (18.). Lucas Höler überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für Freiburg (24.). Nach der Vorarbeit von Grifo stellte Nico Schlotterbeck das Ergebnis auf 6:0 (36.). Bis zum Schlusspfiff durch den Unparteiischen betrieb die Borussia nach einem desolaten ersten Spielabschnitt in Halbzeit zwei Schadensbegrenzung und verhinderte eine noch höhere Pleite. Am Ende hieß es 6:0 zugunsten des Sport-Club Freiburg.