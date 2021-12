Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld – 1. FC Köln, 1:1 (0:1)

Köln holte auswärts bisher nur vier Zähler. Ein Punkt reichte dem Gast, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 19 Punkten steht der 1. FC Köln auf Platz neun. Die Stärke des FC liegt in der Offensive – mit insgesamt 23 erzielten Treffern. Köln verbuchte insgesamt vier Siege, sieben Remis und drei Niederlagen. Nur einmal ging der 1. FC Köln in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.