Bundesliga: Eintracht Frankfurt – Bayer 04 Leverkusen (Sonntag, 17:30 Uhr)

Nach 14 gespielten Runden gehen bereits 27 Punkte auf das Konto von Bayer und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Offensiv stechen die Gäste in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 35 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Zwischenbilanz von Leverkusen liest sich wie folgt: acht Siege, drei Remis und drei Niederlagen. Die passable Form von Bayer 04 Leverkusen belegen zehn Zähler aus den letzten fünf Begegnungen.