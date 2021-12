Bundesliga: Ex-BVB-Star Neven Subotić spricht über seine Zeit als junger Profi

Die Zeit als junger Profi habe sich „wie ein Videospiel angefühlt. Jeder hat früher Need for Speed gespielt. Auf einmal hast du so ein Auto vor der Tür. Du kannst es umlackieren, kannst neue Felgen kaufen. Einfach so. Auf der Konsole musstest du eine Taste drücken, jetzt gehst du einfach zum Autotuner und sagst: ‚Mach fertig, schick die Rechnung, der Betrag ist mir egal‘.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)