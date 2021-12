Bundesliga heute: SpVgg Greuther Fürth - Union Berlin LIVE im TV, Stream & Ticker

Der Abstieg scheint schon nicht mehr zu verhindern. Bislang gab es in der Bundesliga fünf Mannschaften, die nach 14 Spieltagen noch sieglos waren - keiner gelang es, erstklassig zu bleiben. Fürth hat in bisher 23 Versuchen noch nicht mal ein Heimspiel gewonnen in der Bundesliga. Und wenig spricht dafür, dass sich dies am Sonntag gegen Union Berlin ändert.