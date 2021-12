Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Mönchengladbach, 1:1 (0:1)

Breel Embolo brachte den Gast in der 34. Spielminute in Führung. Zur Pause war Borussia Mönchengladbach im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Die Gastgeber brachten das Netz in Minute 90 für den Ausgleich zum Zappeln. Letztlich trennten sich Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach remis.