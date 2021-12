Bundesliga: VfL Bochum 1848 – Borussia Dortmund (Samstag, 15:30 Uhr)

Der VfL will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen Dortmund punkten. Bochum siegte im letzten Spiel gegen den FC Augsburg mit 3:2 und besetzt mit 19 Punkten den zehnten Tabellenplatz. Am letzten Samstag verlief der Auftritt von Borussia Dortmund ernüchternd. Gegen den FC Bayern München kassierte man eine 2:3-Niederlage.