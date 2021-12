Bundesliga: VfL Wolfsburg – 1. FC Köln, 2:3 (1:1)

Ridle Baku bediente Lukas Nmecha, der in der siebten Spielminute zum 1:0 einschoss. Für das erste Tor des 1. FC Köln war Anthony Modeste verantwortlich, der in der 33. Minute das 1:1 besorgte. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Kurz darauf bereitete Dodi Lukébakio das 2:1 des VfL Wolfsburg durch Wout Weghorst vor (50.). In der 72. Minute gelang dem 1. FC Köln der Ausgleich. Gefeierter Mann des Spiels war Modeste, der dem FC mit seinem Treffer in der 88. Minute den Vorsprung brachte. Am Ende nahm Köln beim VfL einen Auswärtssieg mit.