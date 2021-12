Bundesliga: Marco Rose über Fitnesszustand von Erling Haaland und Akanji

Borussia Dortmund hat pünktlich zum Topspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr) gegen Bayern München wieder mehr Personaloptionen. „Mehr Spieler im Kader bedeuten einen anderen Konkurrenzkampf, wir können am Samstag fast aus dem Vollen schöpfen“, berichtete Trainer Marco Rose am Freitag auf der obligatorischen Pressekonferenz.