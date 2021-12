Choupo-Moting in Kameruns Aufgebot für den Afrika Cup

Ob Choupo-Moting tatsächlich zum Turnier fahren darf, scheint aber noch offen. Erst in der vergangenen Woche kündigten die in der Europäischen Klubvereinigung ECA organisierten Vereine an, ihren Spielern die Freigabe für den Afrika Cup in Kamerun zu verweigern. Die ECA mit Vorstandsmitglied Oliver Kahn von Bayern München wandte sich diesbezüglich schriftlich an den Weltverband FIFA, das entsprechende Schreiben liegt der französischen Nachrichtenagentur AFP vor.