DFB-Kontrollausschuss ermittelt gegen Bellingham - Polizei bestätigt Strafanzeige

In einem ersten Schritt wurde Bellingham nun zu einer Stellungnahme aufgefordert, erst anschließend wird über den weiteren Fortgang des Verfahrens entschieden. Die Dortmunder Polizei bestätigte zudem den Eingang einer Strafanzeige. "Zur Prüfung der Strafbarkeit wird diese an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet", sagte Sprecher Gunnar Wortmann dem SID am Montag. "Die Anzeige stammt von einer Privatperson." Nach SID-Informationen ist unwahrscheinlich, dass Bellingham hier etwas droht.