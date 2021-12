Dortmund mit Haaland - Bayern mit Goretzka

Borussia Dortmund startet mit Torjäger Erling Haaland in der Anfangsformation in den Ligagipfel gegen Bayern München (18.30 Uhr/Sky). Der Norweger hatte erst in der vergangenen Woche im Spiel beim VfL Wolfsburg (3:1) sein Comeback nach längerer Verletzungspause gegeben und nach seiner Einwechslung zum Endstand getroffen.