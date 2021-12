FC Bayern: Marc Roca bilanziert seine bisherige Zeit in München

Dass Roca seinen Wechsel aus Spanien in die bayerische Landeshauptstadt mittlerweile bereut hat, verneint er jedoch. „Man könnte meinen, dass meine bisherigen Leistungen ein Misserfolg waren“, sagte er in einem Interview mit El Mundo. „Ich sehe das nicht so. Es war eine Herausforderung, und ich bin stolz darauf. Ich habe mich als Fußballer sehr verbessert.“