FC Bayern: Martin Demichelis erhält offenbar überraschendes Angebot aus Argentinien

Der aktuelle Trainer Alexander Medina wird am Saisonende aufhören und wohl zu Inter Porto Alegre in Brasilien gehen. Auf der Suche nach einem Nachfolger für Medina hat Andrés Fassi, seines Zeichens Präsident von Talleres, ein formelles Angebot an Demichelis geschickt. Das bestätigte eine vereinsnahe Quelle bei TNT Sports.