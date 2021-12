FC Bayern: Stefan Effenberg lobt Julian Nagelsmann - Kritik an BVB und Meinung zu Haaland-Wechsel

Das 0:5 in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach sei „nur ein kleiner Fleck auf der weißen Weste“. Das Pokalaus könne aber am Ende für die Saisonbilanz gefährlich werden. „Sollte Bayern in der Champions League bereits im Achtel- oder Viertelfinale ausscheiden, kann nicht mehr die Rede von einer erfolgreichen Saison sein. Denn dann bleibt lediglich die Meisterschaft.“ (Effenberg-Kolumne: Titan Kahn ist Vergangenheit)