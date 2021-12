Freiburg erkämpft Punkt bei Union Berlin

Union-Coach Urs Fischer nahm im Vergleich zur überraschenden Niederlage in Fürth drei Änderungen vor. So kehrte Kapitän Christopher Trimmel in die Startelf zurück. Streich wechselte auf zwei Positionen, unter anderem verteidigte der Ex-Unioner Keven Schlotterbeck neben seinem Bruder Nico, der ebenfalls eine Berliner Vergangenheit hat.