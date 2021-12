Fürth: Leitl verschwendet keine Gedanken an Tasmania

Für die Partie gegen den Tabellen-16. hat Leitl dasselbe Personal zur Verfügung wie bei der 0:3-Niederlage bei Borussia Dortmund und will an die Leistung vom ersten Saisonsieg gegen Union Berlin anknüpfen. Davor hatte Extremsportler Joey Kelly einen laut Leitl "sensationellen" Vortrag vor dem Team gehalten. "So wie er es gesagt hat - no limits, das gilt auch für uns hier in Fürth", sagte der Coach.