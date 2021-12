Hütter vor Leipzig: "Wissen nicht genau, was auf uns zukommt"

Für Trainer Adi Hütter von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist das Auswärtsspiel bei RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eine Reise ins Ungewisse. "In Leipzig ist in den letzten Tagen viel passiert", sagte der 51-Jährige am Donnerstag auf der Pressekonferenz: "Demnach wissen wir nicht genau, was auf uns zukommt."