Katar-Streit: FC Bayern sucht Dialog mit Mitgliedern

Der FC Bayern München sucht nach seiner chaotischen Jahreshauptversammlung beim Thema Katar-Sponsoring den Dialog. „Wir versichern euch, dass wir den Diskurs intensivieren werden“, schrieb das Präsidium des deutschen Fußball-Rekordmeisters in einer Mail an alle Mitglieder am Mittwoch: „Wir wollen miteinander einen Weg finden.“