Lewandowski verpasst Ballon d'Or - holt Bayern das Ribéry-Trauma ein?

Unabhängig davon, ob er im Nachhinein nun doch noch den goldenen Ball für das Jahr 2020 erhält, muten seine Aussagen jedenfalls anders an. „Ich habe alles getan, was ich konnte“, sagte er noch am Abend zum polnischen TV-Sender TVP Sport: „Auszeichnungen sind toll, aber die wichtigsten Trophäen sind die, die man mit der Mannschaft gewinnt.“