Nach frühem Schick-Doppelpack: Frankfurt dreht gegen Bayer das Spiel

Während die Eintracht zum Absichern des Gruppensiegs in der Europa League am Donnerstag in Istanbul (1:1) mit voller Kapelle antreten musste, setzte Bayer-Coach Gerardo Seoane beim bedeutungslosen 0:1 in Budapest auf eine B-Elf. "Ich habe mit so einer Total-Rotation schlechte Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, ob das so ein großer Vorteil ist, wenn die Spieler aus dem Rhythmus kommen", sagte Frankfurts Trainer Oliver Glasner.