FC Bayern: Nagelsmann spricht über seinen "Traumjob" beim "Weltverein"

Was auf dem Platz passiere, entscheiden die Bayern-Bosse um den Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn aber nicht. "Sie dürfen mir natürlich ihre Meinung sagen, aber ich möchte mir inhaltlich nicht in die taktische Idee oder Aufstellung reinreden lassen", sagte Nagelsmann: "Das würde ich bei wirtschaftspolitischen Themen, die Oliver Kahn entscheidet, ja auch nicht. Es ist gut, dass die Claims ganz klar abgesteckt sind. Ich habe es nicht so gern, wenn 70 Köche versuchen, am Brei herumzudoktern."