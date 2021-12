Sportwetten: FC Bayern Favorit im Gipfel beim BVB

Bayern München ist laut Sportwettenanbieter bwin im Bundesliga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Verfolger Borussia Dortmund Favorit. Bei einem Sieg des deutschen Fußball-Rekordmeisters lautet die Quote 1,80, ein BVB-Erfolg liegt bei 3,70. Ein Remis ist mit einer Quote von 4,33 notiert.