Sportwetten: Siegquote 11,50 für Mainzer Erfolg in München

Borussia Dortmund geht als Favorit (Siegquote 1,50) am Samstag (15.30/Sky) in das Duell beim Revierrivalen und Aufsteiger VfL Bochum (Quote 6,00). Der zu Hause noch ungeschlagene 1. FC Köln (Quote 1,62) ist am Freitag (20.30/DAZN) ebenfalls in der Favoritenrolle gegen den FC Augsburg (5,25).