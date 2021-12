Svensson: "Die Spieler dürfen träumen"

Nach einer starken Hinrunde will Trainer Bo Svensson vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 die Euphorie seiner Spieler keineswegs bremsen. Es sei "nicht verboten", an die Europacup-Plätze zu denken, sagte der Däne vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt: "Wenn die Spieler daran denken und es ihnen zusätzlich Motivation gibt, sollen sie das ruhig machen."