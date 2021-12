Trotz Fehlbetrag: Union Berlin sehr zufrieden mit der Vorsaison

Ein großer Fehlbetrag im Vergleich zur Planung (zwei Millionen Euro) resultiert aus den Zuschauereinnahmen, die coronabedingt zum Teil weggebrochen sind. Sollte es in der Rückrunde zu Geisterspielen kommen, sei das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts auch für die kommende Spielzeit "nicht zu halten", so Zingler. Doch er betonte auch: "Die Corona-Zeiträume hängen wir nicht so hoch, die muss ein stabiles Unternehmen überstehen. Wir überstehen sie recht gut."