Trotz Schick-Doppelpack: Leverkusen verspielt erneut 2:0-Führung

Bayer versuchte die Gäste vor 13.272 Zuschauern in der BayArena auch in der Folge immer wieder mit Pässen in die Tiefe zu überspielen, ohne dabei zunächst für weitere Torgefahr zu sorgen. Mitte der ersten Halbzeit hatte Piero Hincapie Pech, als er den Pfosten traf (28.). Mit Schicks Kopfball hatte Baumann wenige Minuten später keine Probleme.