TSG nimmt Champions League ins Visier - Siegtor durch Richards

Die 750 erlaubten Zuschauer in der Freiburger Arena sahen in der Anfangsphase ungewohnt viele Fehler der Gastgeber. Ein schwaches Abwehrverhalten von Außenverteidiger Lukas Kübler nutzte Raum bereits nach 133 Sekunden zur Hoffenheimer Führung. TSG-Star Andrej Kramaric lieferte in seinem 200. Pflichtspiel für die Kraichgauer die Vorlage für das erste Bundesligator des Nationalspielers.