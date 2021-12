Überragender Gnabry führt Bayern zur 25. Herbstmeisterschaft

Wer den VfB wie die 750 Zuschauer in der Mercedes-Benz Arena regelmäßig beobachtet, wurde nicht überrascht - weder taktisch, noch personell. Marc Oliver Kempf, der den verletzten Roberto Massimo vertrat, war der einzige Neue. Nagelsmann wechselte dreimal, einmal gezwungenermaßen: Die Not auf der Sechs war so groß, dass Marc Roca erstmals in dieser Saison begann. Der Spanier spielte solide, seine Balleroberung führte zum zweiten Treffer.