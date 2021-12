Watzke über Haaland-Verbleib beim BVB: „Würde ihm guttun“

Haaland besitzt zwar noch einen Vertrag mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2024 in Dortmund, allerdings soll es eine Ausstiegsklausel geben. Egal, wo er hinkomme, jeder spreche ihn auf Haaland an, sagte Watzke: "Ich weiß nur verbürgt, dass Real Madrid großes Interesse an ihm hat. Ich könnte jetzt auch 25 andere nennen. Aber da weiß ich es verbürgt", äußerte der 62-Jährige.