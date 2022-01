Bochum: Debüt von Neuzugang Locadia nicht ausgeschlossen

Der Niederländer Jürgen Locadia steht möglicherweise schon am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Wolfsburg vor seinem Debüt für den Fußball-Bundesligisten VfL Bochum. Der 28 Jahre alte Mittelstürmer war am Donnerstag von den Westfalen vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion verpflichtet worden. „Jürgen Locadia macht einen guten Eindruck, da warten wir mal noch ab, wie er das Training am Freitag verpackt hat“, sagte VfL-Trainer Thomas Reis.